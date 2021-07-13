В Украине продолжается жара, но в некоторых регионах пройдут дожди

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, среда, 14 июля, будет жаркой и такая обстановка сохранится на территории всей Украины до конца недели.

Синоптик отметили, что небольшие осадки ожидаются лишь на Киевщине и в Одесской области.

"В течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 29 + 35 градусов", - поделилась Диденко.

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В столице температура воздуха будет немного ниже - +31-33 градуса.

Стоит отметить, что специалисты УкрГидрометцентра предупреждают о пожарной опасности на протяжении 13-16 июля.

"В большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.