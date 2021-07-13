Водитель фуры и велосипедист не поделили дорогу и устроили эпичную потасовку

Инцидент произошел на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера. Водитель автомобиля Daewoo и велосипедист не поделили полосу для движения, из-за чего у них и возник конфликт на дороге. По словам очевидца, велосипедист думал, что там есть переход.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, что разъяренный велосипедист подходит к фуре, вызывая водителя на разборки.

"Киев. Пилоты братаются прямо посреди дороги: Троещина. Перекресток Бальзака и Драйзера. Велосипедист думал, что там есть пешеходный переход", - говорится в сообщении.

После того, как полицейские разняли и успокоили обоих мужчин, те от помощи медиков и полиции отказались. Претензий друг к другу они также не имели и не захотели писать заявление.

Стоит отметить, что в Украине участились случаи драк и насилия на украинских автодорогах. Причины разные и совершенно банальны: водители не могут поделить дорогу или пешеходный переход с самими пешеходами. Это вызывает агрессию, кулачные баталии и нередко травмы.

Напомним, что в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.

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