В Киеве девушка повредила полицейскую машину

Об инциденте сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

В Киеве возле клуба "Форсаж" патрульные из-за нецензурной лексики задержали парня.

Девушка парня все фиксировала на видео, она также была задержана с криками и заламыванием рук.

Популярные статьи сейчас

Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."

На пляже под Одессой вертолет снес палатки с туристами: "Что мы для них- муравьи"

Лилия Ребрик поразила видом в купальнике с прозрачной вставкой: "Ну блин, как-то не комильфо"

Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали

Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Чувствую себя..."
Показать еще

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел все на улице Приветной.

Спасателей вызвала мать, которая обнаружила девочку в бассейне. Женщина самостоятельно вытащила ребенка из воды, но малышка не приходила в себя мама начала оказывать первую медицинскую помощь.

Патрульные прибыли на вызов, когда девочка лежала на траве. К счастью, ребенок был жив.

Они проверили ее дыхательные пути и зафиксировали в боковом положении.

Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.