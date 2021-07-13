В Киеве девушка повредила полицейскую машину
Об инциденте сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".
В Киеве возле клуба "Форсаж" патрульные из-за нецензурной лексики задержали парня.
Девушка парня все фиксировала на видео, она также была задержана с криками и заламыванием рук.
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Инцидент произошел все на улице Приветной.
Спасателей вызвала мать, которая обнаружила девочку в бассейне. Женщина самостоятельно вытащила ребенка из воды, но малышка не приходила в себя мама начала оказывать первую медицинскую помощь.
Патрульные прибыли на вызов, когда девочка лежала на траве. К счастью, ребенок был жив.
Они проверили ее дыхательные пути и зафиксировали в боковом положении.
Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.