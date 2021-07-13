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К слову, в Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел все на улице Приветной.

Спасателей вызвала мать, которая обнаружила девочку в бассейне. Женщина самостоятельно вытащила ребенка из воды, но малышка не приходила в себя мама начала оказывать первую медицинскую помощь.

Патрульные прибыли на вызов, когда девочка лежала на траве. К счастью, ребенок был жив.

Они проверили ее дыхательные пути и зафиксировали в боковом положении.

Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.