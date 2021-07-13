Новые изменения уже вступили в силу - теперь не придется стоять в кассу с пачкой денег
Нацбанк Украины немного упростил процедуру покупки долларов, разрешив делать это с помощью карты. Также изменения коснулись покупки зарубежных акций. Об этом говорится в постановлении НБУ.
Так, отныне:
- доллары можно покупать по безналичному расчету
- ненужно при себе иметь эквивалент в гривне, особенно, если стоишь с пачкой денег в кассу. Необходимую сумму теперь можно оплатить картой. Таким образом, украинцев избавили от лишнего риска
- НБУ разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера. Лимит на год изменять не стали, он составляет 200 тыс. евро.
- безналичную валюту можно продать с последующим зачислением средств в гривне на свой карточный счет.
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В Сети активно обсуждают новшество. В частности, заместитель директора розничного бизнеса Ощадбанка Марина Ревуцкая отметила, что в Нацбанке долго шли к возможности покупки доллара по безналу, и это стало логическим продолжением политики либерализации.
"Выигрыш как для клиента, так и для банка состоит в сокращении времени обслуживания", – добавила Ревуцкая.
Отметим, во вторник, 13 июля, курс доллара, установленный НБУ составил, 27,29 грн за один "вечнозеленый", что на три копейки меньше в предыдущий банковский день.
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