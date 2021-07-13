Новые изменения уже вступили в силу - теперь не придется стоять в кассу с пачкой денег

Нацбанк Украины немного упростил процедуру покупки долларов, разрешив делать это с помощью карты. Также изменения коснулись покупки зарубежных акций. Об этом говорится в постановлении НБУ.

Так, отныне:

доллары можно покупать по безналичному расчету

ненужно при себе иметь эквивалент в гривне, особенно, если стоишь с пачкой денег в кассу. Необходимую сумму теперь можно оплатить картой. Таким образом, украинцев избавили от лишнего риска

НБУ разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера. Лимит на год изменять не стали, он составляет 200 тыс. евро.

безналичную валюту можно продать с последующим зачислением средств в гривне на свой карточный счет.

В Сети активно обсуждают новшество. В частности, заместитель директора розничного бизнеса Ощадбанка Марина Ревуцкая отметила, что в Нацбанке долго шли к возможности покупки доллара по безналу, и это стало логическим продолжением политики либерализации.

"Выигрыш как для клиента, так и для банка состоит в сокращении времени обслуживания", – добавила Ревуцкая.

Отметим, во вторник, 13 июля, курс доллара, установленный НБУ составил, 27,29 грн за один "вечнозеленый", что на три копейки меньше в предыдущий банковский день.

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