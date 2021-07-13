Это не первый случай!

Их распространение в Днепре свидетельствует о том, что река мелеет и зарастает

Недавно медуз видели в районе Русановского залива и недалеко от Южного моста. Впрочем, их наличие свидетельствует об ухудшении качества воды в крупнейшей реке Украины.

Экоактивист Егор Фирсов рассказал об этом на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

Необычного жителя Днепра сняли на видео неподалеку от Днепровской набережной, в районе станций метро "Осокорки" и "Славутич".

"Впервые их заметили еще в августе 2020 года. Они пресноводные и появляются при нагревании воды выше 25 градусов по Цельсию. Их появление свидетельствует о том, что Днепр мелеет и зарастает. Пресноводные медузы имеют жало, но используют его, как правило, для ловли корма", – рассказал Фирсов.

Он также отметил, что если популяция медуз будет расти, и они начнут поедать корм других рыб, то это уменьшит количество последних.

Также по мнению активиста, медузы могут портить качество воды, забивать системы забора воды, гидротехнические сооружения и другие механизмы.

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