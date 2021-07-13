Украинцы просят создать специально отведенные места для выгула домашних животных
Об этом стало известно благодаря новой петиции.
"Создать и оборудовать специализированные зоны и парки для выгула домашних животных в каждом районе города Мариуполь. Реализовать конституционное право граждан города Мариуполь владельцев домашних животных, для чего создать и оборудовать специализированные зоны и парки для выгула домашних животных в каждом районе города, для обеспечения надлежащего санитарного состояния городских улиц и чистоты газонов и тротуаров.", — пишет автор Роман Шарандак.
Роман напомнил, что на законодательном уровне остались нормы, прописанные еще во времена СССР, и их никто якобы не отменял.
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Напомним, бойцовская собака держит в страхе весь район
В Киеве на Березняках бойцовская собака нападает на людей, находясь на улице без намордника. Вечером, 7 июля, животное укусило ребенка, а затем накинулось на водителя самоката.
Женщина сообщила, что животное напало на ее сына. Хозяин пса в это время спокойно курил кальян. Но этим все не закончилось, собака продолжала бросаться на людей, которые были рядом.
"Ребенок проходил мимо, достаточно близко. Просто проходил - не бежал, не махал палками, не кричал. Собака кинулась и укусила сына с внешней стороны бедра", - рассказала Женя.
На замечание придержать собаку и следить за ней, владелец животного начал хамить и угрожать полицией. Пока шли разборки, пес напал на проезжающий мимо самокат.
К слову, об атаке шакалов на жителей Одесчины, история получила неожиданный поворот.
Как сообщала Politeka, бойцовская собака растерзала пенсионерку посреди улицы, детали.
Также Politeka писала, что в Днепре средь бела дня избили девушку и украли у нее собаку: кадры и подробности с места.