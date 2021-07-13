Вот это поворот!

В центре Киева разгуливала нетрезвая компания с российским триколором

Об этом рассказали в телеграмм- канале «Х Киев».

«Как ни ночь, так какая-то новая зал**а. Прямо на Майдане компашка бухает под москальским триколором. Говорят, что из Херсона и, оказывается, повсюду любят "русский мир"», - пишет автор публикации

К ребятам, решившим, что Украина и Россия – дружественные страны, а никакой войны на Донбассе на самом деле нет, подошли местные активисты для выяснения подробностей их мировоззрения.

К слову, в Киеве девушка повредила полицейскую машину

В Киеве возле клуба "Форсаж" патрульные из-за нецензурной лексики задержали парня.

Девушка парня все фиксировала на видео, она также была задержана с криками и заламыванием рук.