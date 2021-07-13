В центре Киева разгуливала нетрезвая компания с российским триколором

Об этом рассказали в телеграмм- канале «Х Киев».

«Как ни ночь, так какая-то новая зал**а. Прямо на Майдане компашка бухает под москальским триколором. Говорят, что из Херсона и, оказывается, повсюду любят "русский мир"», - пишет автор публикации

К ребятам, решившим, что Украина и Россия – дружественные страны, а никакой войны на Донбассе на самом деле нет, подошли местные активисты для выяснения подробностей их мировоззрения.

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