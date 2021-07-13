В центре Киева разгуливала нетрезвая компания с российским триколором
Об этом рассказали в телеграмм- канале «Х Киев».
«Как ни ночь, так какая-то новая зал**а. Прямо на Майдане компашка бухает под москальским триколором. Говорят, что из Херсона и, оказывается, повсюду любят "русский мир"», - пишет автор публикации
К ребятам, решившим, что Украина и Россия – дружественные страны, а никакой войны на Донбассе на самом деле нет, подошли местные активисты для выяснения подробностей их мировоззрения.
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К слову, в Киеве девушка повредила полицейскую машину
В Киеве возле клуба "Форсаж" патрульные из-за нецензурной лексики задержали парня.
Девушка парня все фиксировала на видео, она также была задержана с криками и заламыванием рук.
Видео инцидента можно увидеть здесь.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.