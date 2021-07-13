В метро Киева блогеры устроили розыгрыш, залив молоком вагон метро
Об этом сообщили "h.kiev" в Instagram.
Оному из участников "розыгрыша" устроили пытки молоком - ему надели специальное устройство и начали заливать в него молоко и хлопья.
В какой-то момент он просто вылил молоко на пол вагона, чтобы не захлебнуться.
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
На пляже под Одессой вертолет снес палатки с туристами: "Что мы для них- муравьи"
Каменских пристыдила "любимца" Тины Кароль за нахальство: "Не лезь..."
Состояние МакSим внезапно ухудшилось, подруга раскрыла подробности: «Она сейчас находится в…»
Лилия Ребрик поразила видом в купальнике с прозрачной вставкой: "Ну блин, как-то не комильфо"
В пресс-службе подземки заявили, что в метро не знали об этом случае, и именно поэтому блогеры избежали наказания.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Киеве парень с разбега прыгнул в воду - все закончилось трагично
Парень прыгнул одетым и с портфелем, внутри которого были камни.
"Прямо на глазах у свидетелей парень с разбега нырнул в воду. Пока вызвали спасателей, полицию и т.д. — умер. С реки достали тело с портфелем. Внутри портфеля камни... Видно, не хотел, чтобы его спасали", — говорится в сообщении.
Все подробности и личность погибшего устанавливается.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.