Зачем такое делать

В метро Киева блогеры устроили розыгрыш, залив молоком вагон метро

Об этом сообщили "h.kiev" в Instagram.

Оному из участников "розыгрыша" устроили пытки молоком - ему надели специальное устройство и начали заливать в него молоко и хлопья.

В какой-то момент он просто вылил молоко на пол вагона, чтобы не захлебнуться.

В пресс-службе подземки заявили, что в метро не знали об этом случае, и именно поэтому блогеры избежали наказания.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Киеве парень с разбега прыгнул в воду - все закончилось трагично

Парень прыгнул одетым и с портфелем, внутри которого были камни.

"Прямо на глазах у свидетелей парень с разбега нырнул в воду. Пока вызвали спасателей, полицию и т.д. — умер. С реки достали тело с портфелем. Внутри портфеля камни... Видно, не хотел, чтобы его спасали", — говорится в сообщении.

Все подробности и личность погибшего устанавливается.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.