Под Киевом врач ударил прохожего ножом
Об этом сообщили в ГУ НП в Киевской области.
Так, вечером 8 июля местный житель возвращался с работы домой, когда посреди моста на него напал мужчина с ножом.
Пострадавшего доставиили в больницу еще живым, однако во время реанимационных мероприятий мужчина умер.
Вскоре полиция задержала подозреваемого 38-летнего уроженца Луганщины, который работает врачом в Володарский больницы.
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«Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений», — отметил глава полиции Киевщины.
Задержанный утверждал, что мужчина на мосту якобы ударил его по голове сумкой и медик воспринял как агрессию и «отмахнулся» кухонным ножом.
К слову, в Киеве девушка повредила полицейскую машину
В Киеве возле клуба "Форсаж" патрульные из-за нецензурной лексики задержали парня.
Девушка парня все фиксировала на видео, она также была задержана с криками и заламыванием рук.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.