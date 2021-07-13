Под Киевом врач ударил прохожего ножом

Об этом сообщили в ГУ НП в Киевской области.

Так, вечером 8 июля местный житель возвращался с работы домой, когда посреди моста на него напал мужчина с ножом.

Пострадавшего доставиили в больницу еще живым, однако во время реанимационных мероприятий мужчина умер.

Вскоре полиция задержала подозреваемого 38-летнего уроженца Луганщины, который работает врачом в Володарский больницы.

«Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений», — отметил глава полиции Киевщины.

Задержанный утверждал, что мужчина на мосту якобы ударил его по голове сумкой и медик воспринял как агрессию и «отмахнулся» кухонным ножом.

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