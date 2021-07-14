Отец слишком поздно кинулся на поиски сыновей

Инцидент произошел 13 июля в селе Слободка Черниговской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местного управления ГСЧС.

Так, около четырех часов дня спасателям поступило сообщение от полиции, что в пруду утонули два брата 10 и 14 лет. До приезда бойцов ГСЧС тела мальчиков уже вытащили правоохранители.

Выяснилось, что подростки отправились купаться без разрешения родителей. Отец кинулся искать сыновей, когда те длительное время не появлялись дома. На берегу пруда он увидел вещи ребят и позвонил в экстренные службы.

К сожалению, спасти детей не удалось. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ГСЧС еще раз напомнили родителям о необходимости постоянного присмотра за детьми и напоминания им о правилах безопасности на воде.

Трагическую новость активно комментируют в Сети. Пользователи предполагают, что, возможно, один из братьев начал тонуть, а другой пытался его спасти.

"Господи, какое страшное горе для родителей, мальчиков само собой жаль"

"Не дай бог! Большое горе"

"один начал тонуть и другого утянул с собой, так бывает, очень жаль"

"Ужас... Даже не представляю, как сейчас родителям... Наверно, малой начал тонуть, а старший пытался его спасти"

Напомним, пытался спасти друга в озере: трагедия произошла с ребенком на глазах у матери

Как сообщала Politeka ранее, беда случилась с украинкой на отдыхе в Испании: муж успел спасти только сына, что случилось

Кроме того Politeka писала, о том, что несчастьем закончилось купание для четырех харьковчан: "Достали из воды..."