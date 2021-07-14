14 июля отмечается народный праздник Кузьма и Демьян, или Летние Кузьминки
В эту дату православная церковь чтит память святых братьев, врачей-бессребреников – Космы и Дамиана, живших в Риме в 3-м столетии. 14 июля молятся об исцелении от болезней, о семейном счастье, а также о помощи при слабом учении детей.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.
Что можно делать на Кузьму и Демьяна: традиции
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В этот день принято молиться об исцелении от болезней и разных недугов. Народные лекари в этот день заговаривают вещи и проводят целительные обряды.
Летние Кузьминки - женский праздник. В этот день наши прабабушки после тяжелой работы по дому и в поле собирались с подругами за большим столом, и каждая приносила угощение. Главное условие - на столе не должно было быть животной пищи, только овощи или фрукты.
До захода солнца на Кузьминки также принято было просить прощения, только искренне и от всего сердца.
Что нельзя делать на Кузьму и Демьяна
В этот день запрещалось пребывать в унынии. Необходимо было найти повод для радости, чтобы вторая половина года прошла хорошо и не накликать беду.
Нельзя было выполнять тяжелую работу, особенно женщинам.
Запрещалось соглашаться на рискованные дела, авантюрные планы и сделки.
В праздник нельзя ругаться, ссориться и сквернословить.
В некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать, считалось, что это может навлечь град.
Приметы праздника
Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
Свеча тускло горит – будет дождь.
На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
Сорока кричит – будет продолжительный зной.
Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.
Сон с 13 на 14 июля вещий, но о нем нельзя никому рассказывать.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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