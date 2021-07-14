Этот день в народе считался важным

14 июля отмечается народный праздник Кузьма и Демьян, или Летние Кузьминки

В эту дату православная церковь чтит память святых братьев, врачей-бессребреников – Космы и Дамиана, живших в Риме в 3-м столетии. 14 июля молятся об исцелении от болезней, о семейном счастье, а также о помощи при слабом учении детей.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.

Что можно делать на Кузьму и Демьяна: традиции



В этот день принято молиться об исцелении от болезней и разных недугов. Народные лекари в этот день заговаривают вещи и проводят целительные обряды.

Летние Кузьминки - женский праздник. В этот день наши прабабушки после тяжелой работы по дому и в поле собирались с подругами за большим столом, и каждая приносила угощение. Главное условие - на столе не должно было быть животной пищи, только овощи или фрукты.

До захода солнца на Кузьминки также принято было просить прощения, только искренне и от всего сердца.

Что нельзя делать на Кузьму и Демьяна

В этот день запрещалось пребывать в унынии. Необходимо было найти повод для радости, чтобы вторая половина года прошла хорошо и не накликать беду.

Нельзя было выполнять тяжелую работу, особенно женщинам.

Запрещалось соглашаться на рискованные дела, авантюрные планы и сделки.

В праздник нельзя ругаться, ссориться и сквернословить.

В некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать, считалось, что это может навлечь град.

Приметы праздника

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

Свеча тускло горит – будет дождь.

На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.

Сорока кричит – будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Сон с 13 на 14 июля вещий, но о нем нельзя никому рассказывать.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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