Во время школьной экскурсии в Ужгороде произошла беда
Группа школьников из детского лагеря вместе с учителем остановились на Киевской набережной в Ужгороде. Один мальчик взобрался на перила, но не смог удержаться и рухнул вниз.
Об этом инциденте сообщает Закарпатское телевидение.
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Учительница убеждала 9-летнего мальчика слезть. Однако, он проигнорировал замечание и достал телефон и начал снимать на видео, как учитель сердится.
В какой-то момент школьник не удержался и упал спиной вниз, прямо на камни. После падения школьник лежал, не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч.
Врачи скорой обнаружили у мальчика поверхностный ушиб тазобедренного сустава. Ребенка доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования и сделали все возможное.
По словам травматолога Ужгородской городской больницы Владимира Ландовского, ребенка сопровождали два воспитателя. Школьника осмотрели травматолог и детский хирург.
Парню сделали рентген-обследование, анализы. Никаких угроз, которые требовали госпитализации или оперативного вмешательства врачи не обнаружили.
Напомним, что мужчина решил искупаться в неспокойном море и ушел под воду.
Как Politeka писала, что в Харьковской области мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.