Во время школьной экскурсии в Ужгороде произошла беда

Группа школьников из детского лагеря вместе с учителем остановились на Киевской набережной в Ужгороде. Один мальчик взобрался на перила, но не смог удержаться и рухнул вниз.

Об этом инциденте сообщает Закарпатское телевидение.

Учительница убеждала 9-летнего мальчика слезть. Однако, он проигнорировал замечание и достал телефон и начал снимать на видео, как учитель сердится.

В какой-то момент школьник не удержался и упал спиной вниз, прямо на камни. После падения школьник лежал, не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч.

Врачи скорой обнаружили у мальчика поверхностный ушиб тазобедренного сустава. Ребенка доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования и сделали все возможное.

По словам травматолога Ужгородской городской больницы Владимира Ландовского, ребенка сопровождали два воспитателя. Школьника осмотрели травматолог и детский хирург.

Парню сделали рентген-обследование, анализы. Никаких угроз, которые требовали госпитализации или оперативного вмешательства врачи не обнаружили.

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