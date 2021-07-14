В Киевской области горела пятиэтажка
Инцидент произошел 13 июля, около 19:00. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, сообщили в ГСЧС.
Огонь быстро распространился на балконы 4 и 5 этажей. В 19:27 пожар удалось локализовать. Уже в 20:27 его ликвидировали на площади 60 квадратных метров.
К тушению огня были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС. К сожалению, погибли 2 человека, один человек в больнице.
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К слову, в столичном метро произошел пожар. Инцидент случился на станции метро "Золотые ворота".
Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает", - говорится в сообщении
На опубликованных кадрах видно, что после сообщении о возгорании, работники подземки не растерялись и ликвидировали очаг огня с помощью швабры и тряпки.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.