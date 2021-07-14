В Киевской области горела пятиэтажка

Инцидент произошел 13 июля, около 19:00. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, сообщили в ГСЧС.

Огонь быстро распространился на балконы 4 и 5 этажей. В 19:27 пожар удалось локализовать. Уже в 20:27 его ликвидировали на площади 60 квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС. К сожалению, погибли 2 человека, один человек в больнице.