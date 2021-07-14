Две сестры уже более шести лет спасают бойцов ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю близняшек рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Елена – санинструктор лечебного отделения, а Светлана – главная медицинская сестра.
Елена – санинструктор лечебного отделения, а Светлана – главная медицинская сестра.
Женщины говорят, что в армию пошли по стопам родителей. После окончания медучилища, отработав три года в больнице, они пришли в армию. Сначала они были медсестрами в отдельном медицинском батальоне.
"В какой - то степени в армии женщине тяжело, преимущественно-физически, но выдержать можно", - говорит Светлана.
На Донбассе сестры с 2015 года. Елена и Светлана спасли не одну жизнь наших защитников.
По характеру женщины абсолютно разные: Елена более собранный человек. Если она взялась за что-то, то дойдет до конца.
По характеру женщины абсолютно разные: Елена более собранный человек. Если она взялась за что-то, то дойдет до конца.
У каждой из них есть по дочке, но об их службе в армии пока речи не идет.
"Здесь нужна дисциплина, собранность, ответственность. Армия не каждому подойдет. Мы уже привыкли к армии", - поделилась Светлана.
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