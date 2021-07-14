Две сестры уже более шести лет спасают бойцов ВСУ на Донбассе

Как передает Politeka.net, историю близняшек рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Елена – санинструктор лечебного отделения, а Светлана – главная медицинская сестра.

Женщины говорят, что в армию пошли по стопам родителей. После окончания медучилища, отработав три года в больнице, они пришли в армию. Сначала они были медсестрами в отдельном медицинском батальоне.

всу война

"В какой - то степени в армии женщине тяжело, преимущественно-физически, но выдержать можно", - говорит Светлана.

На Донбассе сестры с 2015 года. Елена и Светлана спасли не одну жизнь наших защитников.

По характеру женщины абсолютно разные: Елена более собранный человек. Если она взялась за что-то, то дойдет до конца.

ВСУ, разведение войск, Донбасс, скрин

У каждой из них есть по дочке, но об их службе в армии пока речи не идет.
"Здесь нужна дисциплина, собранность, ответственность. Армия не каждому подойдет. Мы уже привыкли к армии", - поделилась Светлана.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.

Популярные статьи сейчас

Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."

Украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах: родителям рассказали, куда обращаться

Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."

Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом: "Хирург перестарался"

Состояние МакSим внезапно ухудшилось, подруга раскрыла подробности: «Она сейчас находится в…»
Показать еще