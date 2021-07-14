Две сестры уже более шести лет спасают бойцов ВСУ на Донбассе



Женщины говорят, что в армию пошли по стопам родителей. После окончания медучилища, отработав три года в больнице, они пришли в армию. Сначала они были медсестрами в отдельном медицинском батальоне.

"В какой - то степени в армии женщине тяжело, преимущественно-физически, но выдержать можно", - говорит Светлана.





На Донбассе сестры с 2015 года. Елена и Светлана спасли не одну жизнь наших защитников.



По характеру женщины абсолютно разные: Елена более собранный человек. Если она взялась за что-то, то дойдет до конца.