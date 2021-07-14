Влюбленные подростки решились на отчаянный шаг
Влюбленные подростки поссорились между собой и решили наглотаться таблеток. Дети закрылись в квартире и приняли такое решение осознанно. Инцидент произошел в Днепре.
Детали происшествия сообщило местное издание "Днепр Час".
По данным источников издания, восьмиклассница поступила в медучреждение из пгт Раздоры Синельниковского района. Правоохранители установили, что накануне пострадавшая поссорилась со своим парнем, 16-летним студентом Васильковского ПТУ.
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13-летней девочки поставили диагноз - острое медикаментозное отравление. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.
В настоящее время здоровью школьницы ничего не угрожает. О самочувствии ее парня информации не поступало.
Стоит отметить, что среди основных причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг – издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.
Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.
Как сообщала Politeka, беременная решила свести счеты с жизнью.
Также Politeka писала, что юная украинка свела счеты с жизнью, рассказав об издевательствах.