Влюбленные подростки решились на отчаянный шаг

Влюбленные подростки поссорились между собой и решили наглотаться таблеток. Дети закрылись в квартире и приняли такое решение осознанно. Инцидент произошел в Днепре.

Детали происшествия сообщило местное издание "Днепр Час".

скорая помощь, врачи

По данным источников издания, восьмиклассница поступила в медучреждение из пгт Раздоры Синельниковского района. Правоохранители установили, что накануне пострадавшая поссорилась со своим парнем, 16-летним студентом Васильковского ПТУ.

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13-летней девочки поставили диагноз - острое медикаментозное отравление. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.

В настоящее время здоровью школьницы ничего не угрожает. О самочувствии ее парня информации не поступало.

Стоит отметить, что среди основных причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг – издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщала Politeka, беременная решила свести счеты с жизнью.

Также Politeka писала, что юная украинка свела счеты с жизнью, рассказав об издевательствах.