Инцидент произошел в эти выходные в городе Падуе в Италии
Гражданку Украины обвиняют в жестоком избиении подопечной. Заробитчанка поехала на заработки в Италию в качестве сиделки.
Об этом сообщает издание Padovaoggi.it.
52-летняя украинка вернулась в нетрезвом состоянии в место своего проживания. Там у нее произошел конфликт с пенсионеркой, за которой она ухаживала.
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Заробитчанка набросилась с кулаками на 87-летнюю бабушку и избила ее так, что той понадобилась медицинская помощь. Избитая женщина была госпитализирована, и по прогнозам медиков предстоит пробыть в медучреждении не менее 2 недели.
Вскоре украинской заробитчанке назначат соответствующее наказание за содеянное, она может попасть за решетку.
Стоит отметить, что в Италии больше всего среди стран ЕС мигрантов из Украины, которые имели вид на жительство продолжительностью год и более.
Зарплаты в Италии невелики и вполне сопоставимы с теми, которые можно получить в Польше — от 1000 евро. Это данные 2019 года, но в 2021 также ничего не изменилось.
Напомним, что беда случилась с украинкой на отдыхе в Испании, муж успел спасти только сына.
Как Politeka писала, что несчастьем закончился отдых украинки в Египте.
Также Politeka сообщала, что украинка замешана в громком убийстве борца олимпийским чемпионом.