Инцидент произошел в эти выходные в городе Падуе в Италии

Гражданку Украины обвиняют в жестоком избиении подопечной. Заробитчанка поехала на заработки в Италию в качестве сиделки.

Об этом сообщает издание Padovaoggi.it.

52-летняя украинка вернулась в нетрезвом состоянии в место своего проживания. Там у нее произошел конфликт с пенсионеркой, за которой она ухаживала.

Заробитчанка набросилась с кулаками на 87-летнюю бабушку и избила ее так, что той понадобилась медицинская помощь. Избитая женщина была госпитализирована, и по прогнозам медиков предстоит пробыть в медучреждении не менее 2 недели.

Вскоре украинской заробитчанке назначат соответствующее наказание за содеянное, она может попасть за решетку.

Стоит отметить, что в Италии больше всего среди стран ЕС мигрантов из Украины, которые имели вид на жительство продолжительностью год и более.

Зарплаты в Италии невелики и вполне сопоставимы с теми, которые можно получить в Польше — от 1000 евро. Это данные 2019 года, но в 2021 также ничего не изменилось.

Напомним, что беда случилась с украинкой на отдыхе в Испании, муж успел спасти только сына.

Как Politeka писала, что несчастьем закончился отдых украинки в Египте.

Также Politeka сообщала, что украинка замешана в громком убийстве борца олимпийским чемпионом.