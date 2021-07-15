14 июля Верховная Рада приняла законопроект №2325, в котором переименовывает День защитника Украины

Название поменяли на гендерно-сбалансированное – День защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает Верховная Рада. Инициатором законопроекта является народный депутат Марина Бардина.

Согласно пояснительной записке, предыдущие название праздника День защитника Украины не полностью передавало его суть и содержание. Ведь рядом с мужчинами-защитниками Украины защищали также и женщины-защитницы.

Как указывает Марина Бардина на своей странице в Facebook, «С каждым годом всё больше женщин проходят службу в ВСУ. Если в 2008 году на службе было 1800 женщин, то сейчас это 31 757 военнослужащих. Мы следуем общественному запросу и должны создавать больше возможностей для женщин наравне с мужчинами.»

Авторы законопроекта предполагают, что принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествования женщин и мужчин – защитников независимости и территориальной целостности Украины.

Отметим, День защитника Украины утвердили на официальном уровне в 2014 году. Этот праздник утвердил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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