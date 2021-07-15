Погода в Украине скоро кардинально переменится, в некоторых областях похолодает аж до +21 градусов
Первыми приход прохлады ощутят жители западных областей, где температура начнет снижаться уже 18-19 июля, а 21-22 числа дойдет до +21 градуса днем. Такой прогноз обнародовали синоптики Gismeteo, передает «РБК-Украина».
В северных областях похолодание ожидают 21-23-го числа до +25+27 градусов. На юге и востоке посвежеет 22-23 июля до +25+27 градусов.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что жара понемногу начнет отступать с запада уже 19 июля.
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Что касается осадков, то 15-го числа локальные грозы возможны на крайнем западе, а с 16 по 19 июля дожди вероятны в западных, северных и части центральных областей. На юге и востоке будет сухо и жарко.
Отметим, синоптик Наталья Диденко датой снижения высокой температуры воздуха в западных областях называет 20 июля. Дольше всего жара продержится на востоке и юге.
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