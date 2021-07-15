В Киеве спасатели помогли ребенку
Родители парня позвонили в ГСЧС.
Спасатели сняли гайку с пальца 12-летнего парня -ребенок надел ее ради забавы.
Это произошло 13 июля в многоэтажке на улице Кондратюка. Сотрудникам ГСЧС пришлось применить специальный электроинструмент, чтобы снять гайку с пальца.
Вместе с медиками ГСЧС провели беседу с парнем и его родителями.
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К счастью, медицинская помощь не понадобилась, здоровью парня ничего не угрожает.
К слову, в Киевской области горела пятиэтажка.
Инцидент произошел 13 июля, около 19:00. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, сообщили в ГСЧС.
Огонь быстро распространился на балконы 4 и 5 этажей. В 19:27 пожар удалось локализовать. Уже в 20:27 его ликвидировали на площади 60 квадратных метров.
К тушению огня были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС. К сожалению, погибли 2 человека, один человек в больнице.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.