Как вам такой поступок женщины?

Видео с эвакуатором и нарушительницей ПДР появилось в сети

В центре Киева женщина устроила настоящее шоу из-за того, что ее неправильно припаркованный автомобиль забрал эвакуатор. Ее поведение в сети уже сравнили с цирковым шоу.

Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Дама на Ford отметилась неправильной парковкой. Только вот забирать свою машину со штрафплощадки у нее желания не было. Она побежала за эвакуатором и залезла на него.

"Дама запарковала свое авто Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал ее машину. Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала... Почему сразу не парковаться нормально?" - говорится в сообщении.

В комментариях украинцы написали, что если водитель вовремя появился, он может перепарковать машину без штрафа. Кроме того, многие восхитились боевым духом горе-водительницы.

"Не имеют права забирать машину, если водитель есть на месте. Должны выписать штраф и водитель должен немедленно убрать авто", "А в чем проблема отдать ей машину и выписать штраф за парковку? Или у нас в городе беспредел от эвакуаторов?", " И молодец, боевая дама", "Молодец! Правильно сделала", - пишут в комментариях.

Напомним, что водитель иномарки ножом порезал эвакуаторщика в центре Киева, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве "героиня парковки" заблокировала эвакуатор и требует оформить угон авто.

Также Politeka писала, что в Киеве эвакуировали авто с детьми внутри.