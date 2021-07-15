Причиной пылевой завесы может быть сухая и жаркая погода, а также сильный ветер, пыль и песок
Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется оно с запада, с территории Польши. Хуже всего, что оно может быть опасно для климата и некоторых людей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Валерий Латуха.
Валерий Латуха отметил, что бури угрожают здоровью людей при вдыхании. Особенно опасны эти облака для людей с астмой или респираторными заболеваниями.
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Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшают видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков.
Он отметил, что источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.
По данным Всемирной метеорологической организации, частицы, поднявшиеся в результате бурь, как известно, вызывают или усугубляют следующие проблемы со здоровьем:
- кашель и хрипы;
- астма, бронхит, обструктивные заболевания дыхательных путей;
- вирусные, бактериальные и грибковые инфекции нижних дыхательных путей;
- сердечно-сосудистые заболевания.
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