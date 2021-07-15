От нее лучше скрыться

Причиной пылевой завесы может быть сухая и жаркая погода, а также сильный ветер, пыль и песок

Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется оно с запада, с территории Польши. Хуже всего, что оно может быть опасно для климата и некоторых людей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Валерий Латуха.

Валерий Латуха отметил, что бури угрожают здоровью людей при вдыхании. Особенно опасны эти облака для людей с астмой или респираторными заболеваниями.

Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшают видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков.

Он отметил, что источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.

По данным Всемирной метеорологической организации, частицы, поднявшиеся в результате бурь, как известно, вызывают или усугубляют следующие проблемы со здоровьем:

кашель и хрипы;

астма, бронхит, обструктивные заболевания дыхательных путей;

вирусные, бактериальные и грибковые инфекции нижних дыхательных путей;

сердечно-сосудистые заболевания.

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