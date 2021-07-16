На Киевщине неадекватный водитель сбил женщину
От полученных травм женщина скончалась в Бориспольской больнице.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
В городе Яготин 41-летний водитель Opel Ascona не справился с управлением и сбил пешехода, после чего машина врезалась в колонку автозаправки.
На месте происшествия прибыли полицейские и следователи.
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Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют т/с в состоянии опьянения) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
К слову, в Киеве спасатели помогли ребенку
Родители парня позвонили в ГСЧС.
Спасатели сняли гайку с пальца 12-летнего парня -ребенок надел ее ради забавы.
Это произошло 13 июля в многоэтажке на улице Кондратюка. Сотрудникам ГСЧС пришлось применить специальный электроинструмент, чтобы снять гайку с пальца.
Вместе с медиками ГСЧС провели беседу с парнем и его родителями.
К счастью, медицинская помощь не понадобилась, здоровью парня ничего не угрожает.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.