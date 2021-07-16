На Киевщине неадекватный водитель сбил женщину

От полученных травм женщина скончалась в Бориспольской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

В городе Яготин 41-летний водитель Opel Ascona не справился с управлением и сбил пешехода, после чего машина врезалась в колонку автозаправки.

На месте происшествия прибыли полицейские и следователи.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют т/с в состоянии опьянения) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

К слову, в Киеве спасатели помогли ребенку

Родители парня позвонили в ГСЧС.

Спасатели сняли гайку с пальца 12-летнего парня -ребенок надел ее ради забавы.

Это произошло 13 июля в многоэтажке на улице Кондратюка. Сотрудникам ГСЧС пришлось применить специальный электроинструмент, чтобы снять гайку с пальца.

Вместе с медиками ГСЧС провели беседу с парнем и его родителями.

К счастью, медицинская помощь не понадобилась, здоровью парня ничего не угрожает.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.