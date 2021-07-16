Что известно об их состоянии

На Винничине микроавтобус, в котором находились дети, попал в ДТП

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Авария произошла вечером, 14 июля.

По предварительным данным правоохранителей, водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. От удара транспортное средство выбросило на дороге, где произошло еще одно столкновение с грузовиком "ДАФ".

"В результате аварии 38-летний водитель Volkswagen и двое его детей в возрасте 9 и 12 лет , госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего открыто уголовное производство.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, водитель трижды переехал женщину и сбежал с места ДТП: первые детали ЧП на украинской трассе.

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