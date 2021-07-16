На 87-м году жизни скончалась российская актриса Наталья Антонова, которая запомнилась зрителям ролями в драматических картинах

Как пишет Politeka.net, женщина умерла 14 июля. Тело актрисы обнаружил ее сын Андрей. Как сообщает «Комсомольская правда», звезда умерла у себя дома, в квартире в Москве. Согласно предварительной информации, которую предоставили медики, актриса умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Более точная причина смерти актрисы будет известна уже после судмедэкспертизы.

В первую очередь Наталья Антонова была известна по роли учительницы Киры Сергеевны в драме "Тучи над Борском". Дебютировала звезда в фильме «Я не могла сказать…». В этой же картине одну из первых ролей сыграл легендарный актер Олег Табаков.

Отметим, что Антонова закончила Школу-студию МХАТ, после чего работала в труппе МХАТа. Также актриса работала в Театре имени Станиславского. Она запомнилась зрителям, прежде всего, по драматическим ролям, включая драмы «Секундомер» и «Тишины не будет».

Наталья Антонова славилась не только талантом, но и особенной изысканной красотой. В черно-белых фильмах она смотрелась по-особенному милой.

Напомним, что внезапно умерла известная актриса: ее фильмы полюбились зрителям по всему миру.

А еще Politeka писала, что трагедией закончились поиски пропавшего музыканта: экс-жена нашла тело звезды.

Также Politeka сообщала, что умер солист известной группы: "Его будет очень не хватать".