В ближайшее время в Украине готовятся ужесточить карантин

Как пишет Politeka.net, об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пише "Громадське ТБ". На данный момент в СНБО обсуждают введение более жестких карантинных мер, но каких именно не уточняется.

Это связано с тем, что в последнее время в Украине проходит много массовых мероприятий. Кроме этого, украинцы находятся в отпусках, отдыхают на море.

«Те, кто сегодня находятся в местах скопления людей, первые в зоне риска», - заявил Данилов, добавив, что в ближайшее время Кабмин введет более жесткие карантинные меры.

Отмечается, что в СНБО обращают внимание на негативный опыт других стран, где после массовых мероприятий наблюдалась очередная вспышка заболеваемости.

Вероятнее всего, ограничения будут касаться въезда граждан из стран, где активно распространяется штамм «Дельта». Вероятнее всего, ограничения затронут Индию, Россию, Беларусь и несколько европейских стран.

Напомним, что новый штамм коронавируса вынудил Минздрав ввести дополнительные ограничения: "В случае отказа от...".

А еще Politeka писала, что Европа открывает границы для украинских туристов: когда ЕС снимет карантинные ограничения.

Также Politeka сообщала, что одесские туристы не смогли вернуться домой из-за ограничений.