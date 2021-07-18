Украинцам раскрыли, какую погоду ждать 18 июля

Синоптики объявили в некоторых областях штормовое предупреждение. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, в западных областях обещают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах - ливни.

Кроме того, в западных, северных, восточных областях объявлено штормовое предупреждение, а в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Стоит отметить, что непогода будет бушевать в Киевской области.

Известно, что 17 июля по Киевской области также пронесся ураган, в результате погибли два человека, на которых упали деревья.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что во второй половине июля будет очень жарко, до +35 градусов в тени, а на юге и востоке - до +40.

А затем Горбань прогнозирует ливни. По его словам, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков.

Также возможны бури с 25 по 27 июля, а дождя станет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Июль закончится с комфортной температурой, но с ливнями.

Август будет жарким, но после 18-го ожидается похолодание на два - три дня температура достигнет +20-22 градусов, а перед Днем Независимости снова потеплеет.

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