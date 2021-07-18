Невыносимая жара в Украине спадет уже в понедельник 19 июля

О том, в каких регионах прохлада придет сперва, а в какие области свежий воздух дойдет чуть позже, рассказала известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбук , передает Politeka.net.

По ее словам, в понедельник, 19 июля дышать станет легче на западе. Здесь температура снизится до +23+28 градусов.

"На Житомирщине, Черниговщине, Винницкой и Киевской области градусы начнут пятиться, +27+31 градус", - сообщила метеоролог.

На остальной части Украины, как утверждает Диденко, будет продолжаться жара от +30+35 градусов.

Также она сообщает, что атмосферный фронт северного циклона Christoph принесет непогоду на запад, север и местами в центр. Из-за контрастов температуры, говорит Диденко, дожди могут перейти в ливни с градом и шквалами.

В столице Украины 19 июля синоптик обещаетдождь, грозу, возможны сильные ливни с шквалом и градом.

Температура воздуха еще будет высокой, однако изменение явно определяется - в течение дня + 28 + 30 градусов. Во вторник жара спадет до +27 градусов.

"Неделя будет интересной, синоптически разнообразной в пределах Украины, но порой бурной", - отметила Диденко.

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