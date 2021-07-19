Водитель легкового автомобиля с полным салоном людей врезался в дерево

Это произошло в селе Печихвосты Волынской области. В салоне автомобиля находились 12 человек, в том числе семеро детей. В результате ДТП погибли двое взрослых и один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла вчера, 18 июля, около 19:00 около села Печихвосты. 30-летний водитель "Ford Focus" не учел дорожную обстановку, съехал на обочину, где врезался в большое дерево.

В результате ДТП погибли три человека: водитель, пассажирка и девочка 2017 рождения. Пострадали 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.). Их с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

На фото, обнародованных полицией, видно, что автомобиль врезался в большую иву на обочине узкой дороги. Машину буквально смяло от удара.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии в Волынской области. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил дорожного движения).

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