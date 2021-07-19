Актриса, театральный деятель Любовь Титаренко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказала о важности умения прощать. По её словам, если никогда не держать на людей зла и принимать их ошибки, то тогда люди вам прослужат долго.

«Я не могу ненавидеть предателей. Я по жизни не могу ненавидеть. У меня всегда есть мысль, которая гложет, но потом я понимаю, что у человека наверно что-то и как-то и я должна простить. Проходит какое-то время, человек приходит и просит прощения, и я вижу, что это происходит искренне», - отметила Титаренко.

По мнению актрисы, умение прощать – очень важный навык у человека. По её словам, она никогда не держит на людей зла, даже если человек действительно неправильно поступил, и поэтому, когда к ней приходят извиняться, она принимает ошибку человека и прощает.

«Я не могу жить с ненавистью в сердце. Я могу поспорить, поругаться, поорать и тут же обнять и поцеловать. Я никогда не бываю главной. Я «поору-поору» и потом сразу же «цём-цём». Поэтому основной технический костяк и персонал идут со мной уже 10 лет по жизни», - подчеркнула Титаренко.

По её словам, очень важно не держать на людей зла, потому что тогда люди будут с теплотой к вам относиться и долго пробудут в том или ином деле с вами.

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