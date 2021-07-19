Чего только не увидешь в разгар лета

Будьте предельно осторожными, ведь никогда не знаешь, где подстерегает опасное существо

Около восьмой городской больницы в Кривом Роге живет скорпион. Местные жители успели заснять скорпиона перед тем, как тот сбежал.

Видео с членистоногим появилось в телеграмм-канале "Днепр областной".

На видео видно, как скорпион спокойно сидит на земле. Когда к нему начинают приближаться, членистоногий убегает и прячется в щель стены.

В сообщении канала говорится, что хоть скорпион и опасное животное, бояться его не следует, ведь сам он не нападает. Только если его задеть, то он укусит. Пострадавшему от укуса скорпиона надо обеспечить покой, дать обезболивающее, согреть рану и побыстрее посетить больницу.

Стоит отметить, что наиболее опасен укус скорпиона для детей. Обычно на ужаленном месте образовывается отек, покраснение тканей. Пострадавший чувствует головную боль и слабость, головокружение. У него могут появиться судороги, слезотечение и слюновыделение.

В первые 10 минут после укуса надо попробовать выжать яд. Можно высосать его, если в ротовой полости нет ран. Прижечь пораженное место горячей спичкой, обработать антисептиком. Чтобы замедлить действие яда, нужно приложить что-то холодное или туго перевязать рану.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.

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