Во Львове демонтируют советскую "звезду" на Марсовом поле
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке общественной организации "Суспільство майбутнього Львів"

"Согласно информации из данного письма управления охраны исторической среды совместно с ЛКП Музей Лычаковское кладбище готовят проект решения исполкома о демонтаже советской звезды, размещенной на Марсовом поле рядом с Мемориалом УПА", - говорится в сообщении.

Тем временем, во Львове заканчивают демонтировать барельефы с Монумента Славы.

Уже завершен демонтаж и перемещение в музей «Территория террора» всех горельефов. Остаются еще две скульптуры, которые являются частью Монумента.

Напомним, в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации 21 мая 2015 года.

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За годы действия закона в стране изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. Также было демонтировано более 2000 памятников.

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