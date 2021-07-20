"Согласно информации из данного письма управления охраны исторической среды совместно с ЛКП Музей Лычаковское кладбище готовят проект решения исполкома о демонтаже советской звезды, размещенной на Марсовом поле рядом с Мемориалом УПА", - говорится в сообщении.
Тем временем, во Львове заканчивают демонтировать барельефы с Монумента Славы.
Уже завершен демонтаж и перемещение в музей «Территория террора» всех горельефов. Остаются еще две скульптуры, которые являются частью Монумента.
Напомним, в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации 21 мая 2015 года.
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Как сообщала Politeka, планы по сносу уцелевших памятников Ленину встревожили одесситов: "Нужно сделать как в Прибалтии"
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