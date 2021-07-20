В новой программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, какой размер прожиточного минимума на одного человека должен быть на самом деле.

«Размер прожиточного минимума и его изменение несколько раз в год утверждается Верховной Радой по представлению правительства. Это прописано в проекте закона о государственном бюджете. Но дело в том, что правительство намеренно искусственно существенно занижает размер социальных стандартов в первую очередь базового основного социального стандарта прожиточного минимума. И на этот год прожиточный минимум вдвое меньше фактических показателей и реальных показателей, которые есть на самом деле», - рассказал он.

Павловский считает, что Министерство социальной политики, согласно закону о прожиточном минимуме, должно до 20 числа каждого месяца рассчитывать по текущим потребительским ценам фактический прожиточный минимум. Вот и рассчитали, добавляет он, что фактические показатели вдвое больше прожиточного минимума правительство нам утвердило.

«Поэтому в мае прожиточный минимум должен был быть 4 933 гривны на одного человека, а он записан в законе о государственном бюджете уже с 1 июля – 2 379 гривен, то есть мы видим, что фактически в 2,2 раза он меньше, чем должен быть по потребительским ценам на текущий месяц. В этом и есть проблема и это позорный факт, потому, понимая это, они решили поиграть с базовым социальным стандартом - прожиточным минимумом», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что украинские зарплаты догонят польские через 18 лет при условии, что польские зарплаты не будут расти.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала, что минсоцполитики Украины направляет 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий.