Подростки-близнецы с ножом напали на женщину в Ровно

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции на странице в Фейсбук.

ЧП произошло возле детской площадки на улице Чорновола. Братья-близнецы шли навстречу женщине, а когда прошли ее, один из парней нанес ей удары ножом в спину.

Полицейские после опроса свидетелей оперативно задержали подозреваемых, их доставили в отделение, где при родителях допросили.

Пострадавшей оказалась 42-летняя местная жительница Ольга, которая отвела ребенка в детсад, и возвращалась домой. У женщины обнаружили три колото-резаные раны на спине (не проникающие). Врачи "скорой" обработали раны и наложили асептические повязки, затем доставили в Ровенскую областную клиническую больницу. Состояние женщины оценивают, как удовлетворительное.

В Сети показали кадры инцидента.

Как сообщает Radiotrek со ссылкой на правоохранителей, одной из версий мотива нападения является просмотр запрещенных фильмов, где присутствуют сцены жестокости. По словам начальника Ровенского районного управления полиции Романа Штеба, насмотревшись фильмов, подростки "хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом". По этой причине братья взяли нож, пошли на улицу и нанесли ножевые ранения проходившей мимо женщине.

В полиции сообщили, что один из нападавших понесет уголовную ответственность. Кроме того, парней отправят на психиатрическую экспертизу.

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