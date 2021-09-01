Боевой медик 20-летняя Юлия спасает жизни украинских военных на Донбассе

20-летняя Юлия родом из Луганской области уже полтора года на передовой. Она служит и защищает свой родной край.

На Facebook-странице отдельной мотопехотной бригады им. Короля Данила опубликовали историю храброй девушки, "ангела-хранителя" воинов ВСУ.

Девушка родилась и до 14 лет прожила в Луганской области, но после начала войны семья переехала. Мама Юлии Наталия Алексеевна Крымцева тоже служит в армии и защищает страну от интервентов.

В своем первом интервью военная отметила, что ушла на фронт потому, что ей "хочется быть полезной - здесь очень нужны медики".

Так, совсем недавно Юлия оказывала первую медицинскую помощь своему командиру, который получил тяжелое сквозное пулевое ранение в голову после очередного обстрела оккупантов. Медик вспоминает, что когда в окопе бинтовала раненого, то была максимально собрана и уверена - ведь на нервы нет времени. И только когда бойца забрали в госпиталь, только тогда присела и дала волю переживаниям.

"Целый день думаю об этой невысокой, худенькой скромной девочке. Ни возраст, ни пол, ни место рождения, не станут помехой, если ты определился, кто ты, за кого ты. Все остальное - просто отмазки", - пишет журналистка Татьяна Наконечная, которая общалась с молодой мужественной девушкой.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.