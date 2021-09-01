В Киеве 1 сентября взлетели цены на цветы

Так, в магазинах отсутствует ажиотаж, а люди узнают цену и часто просто уходят, передает "Обозреватель".

"В этом году цены выросли примерно также, как это было и 8 марта – на 20-30 гривен. Люди приходят и узнав о стоимости начинают возмущаться. Или просто разворачиваются и уходят. Покупателей совсем не много", – говорит продавец.

Стоимость цветов у бабушек, которые сидят на остановках, значительно меньш- астры по 10 гривен за веточку, а букет от 100 до 130 гривен.

"Всегда 1 сентября несли цветы в школу в приподнятом настроении. А потом, в завершении дня , видели гору цветов, которые были просто свалены на столе у учителя. Выбирались лучшие и неслись домой, а другие просто выбрасывали. В лучшем случае раздавали рабочим школы. Сейчас цены зашкаливают и не каждая семья может позволить купить цветы, да и подготовка к школе стоит очень дорого", " эта вообще местная традиция - взлёт цен при краткосрочном повышении спроса! печально", "В нашей школе директор ввела правило: никаких цветов на первый и последний звонок. За эти деньги детям предлагают купить что-нибудь полезное и передать в АТО", - пишут в сети украинцы.

Напомним про учебный год с 1 сентября в Украине: как будут работать школы, "пока тепло..."

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