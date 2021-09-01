В июле субсидию назначили только половине тех, кто за ней обратился.

За июль 2021 года средний размер субсидии на оплату коммуналки в Украине вырос больше чем на три процента и достиг 320 гривен.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Всего за месяц субсидию получили 1,2 миллиона украинцев. За месяц 131 тысяча человек обратилась за субсидией. 68 тысячам из них такую помощь назначили. За июль в Украине успели выдать субсидий на 402 миллиона гривен.

Известно, что почти все эти деньги предоставили гражданам в наличной форме. При сравнении данных за июль и за март получается, что за месяц с 309 до 320 гривен вырос размер субсидии, выданной на один дом.

Самую большую субсидию получили жители Киева, там ее средний размер достиг 500 гривен. Меньше всего помощи оказали жителям Закарпатской области, там соответствующий показатель равен 202 грн.

Отметим, что начиная с марта 2020 года в нашей стране действует карантин, вызванный пандемией коронавируса. В этих условиях, в правительстве изменили правила получения субсидий на коммунальные услуги. На время карантина в Украине упростили процедуру получения субсидий для людей, которые лишились работы и прошли регистрацию в одном из центров занятости. Также на время карантина на 50% увеличили норму потребления для определенных услуг, для которых предусмотрена субсидия.

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