Чем можно думать, чтобы такое сделать

Киевский ученик нестандартно отметил День знаний 1 сентября

В Киеве в школе №212 парень решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с плиты козырька крыши учебного заведения. Однако приземление не было удачным.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео происшествия.

"Первое сентября у всех проходит по-разному. С такими темпами он до последнего звонка точно не доживет", — говорится в подписи под видео.

Инцидент произошел 1 сентября около 15:00 на территории школы №212 на улице Курчатова, 18/2. Упал подросток со 2 этажа.

На кадрах видно, как парень в шлеме и с велосипедом в руках поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через ступеньки. Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому подросток потерял равновесие, упал и довольно сильно ударился.

Как оказалось парень сделал это, ведь в погоне за популярностью, решил снять видео для TikTok.

В комментариях пользователи сети негативно отреагировали на происходящее: "Это же надо было велосипед аж на 2 этаж занести, чтобы себя покалечить", "Что с подростками делает соцсеть", "Чем можно думать, чтобы такое сделать".

Напомним, что мужчина с ветерком покатал на самокате дочь, двигаясь по встречке.

Как сообщала Politeka ранее, маленьким украинцам продавали алкоголь средь бела дня.

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