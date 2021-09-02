Киевский ученик нестандартно отметил День знаний 1 сентября
В Киеве в школе №212 парень решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с плиты козырька крыши учебного заведения. Однако приземление не было удачным.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео происшествия.
"Первое сентября у всех проходит по-разному. С такими темпами он до последнего звонка точно не доживет", — говорится в подписи под видео.
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Инцидент произошел 1 сентября около 15:00 на территории школы №212 на улице Курчатова, 18/2. Упал подросток со 2 этажа.
На кадрах видно, как парень в шлеме и с велосипедом в руках поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через ступеньки. Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому подросток потерял равновесие, упал и довольно сильно ударился.
Как оказалось парень сделал это, ведь в погоне за популярностью, решил снять видео для TikTok.
В комментариях пользователи сети негативно отреагировали на происходящее: "Это же надо было велосипед аж на 2 этаж занести, чтобы себя покалечить", "Что с подростками делает соцсеть", "Чем можно думать, чтобы такое сделать".
Напомним, что мужчина с ветерком покатал на самокате дочь, двигаясь по встречке.
Как сообщала Politeka ранее, маленьким украинцам продавали алкоголь средь бела дня.
Также Politeka писала, что мальчик решился на нелепую выходку с пачкой сигарет, видео.