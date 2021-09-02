Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в начале сентября в Украине сохранится относительно теплая погода, а резкого похолодания можно ждать по окончанию его первой декады.

Об этом сообщают «Факты».

«Вторая десятидневка существенно не будет отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или к концу», - отметил Деркач.

По его словам, в указанные дни на почве уже возникнут небольшие заморозки. Деркач рассказал, что в нашу страну первые заморозки предположительно придут именно в средине нынешнего месяца.

В первую декаду сентября температура будет достигать около двадцати градусов, а поэтому тепло в Украине сохраниться на следующие десять дней. По словам народного синоптика, осадки не обойдут нашу страну стороной, но в сентябре они останутся незначительными.

Что касается третьей декады сентября, там Владимир Деркач также ожидает периодических возвратов теплой погоды, но они будут непродолжительными, а перерыв между наплывами тепла достигнет от двух до трех дней.

С третьего по пятое сентября синоптики ожидают прихода дождей. С седьмого по десятое число погода будет теплой, а небо ясным. Дожди вернутся в Украину 11 и 12 сентября. С 13 по 17 числа будет ветрено, но погода останется теплой.

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