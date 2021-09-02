В Запорожье мальчики катались на квадроциклах и перевернулись

Двое 11-летних мальчиков на полной скорости гоняли на квадроциклах, не справились с управлением и попали в ДТП. Инцидент случился в центре Запорожья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мальчики попали в ДТП на квадроциклах на территории Верхней Хортице у жилого массива. Родителей детей рядом не было. Скорую помощь детям вызвали прохожие. Мальчиков экстренно увезли в больницу.

По предварительной информации, у одного из мальчиков подозрение на сотрясение мозга и многочисленные ссадины. У другого – закрытая травма брюшной полости

По сведениям врачей, правоохранители проверяли, где во время ДТП были родители детей.

Стоит отметить, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за оставление малолетнего ребенка в опасности и одиночестве надолго, повлекшее тяжкие последствия, – это ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.