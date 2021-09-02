Во Львовской области женщина 73 лет обвинила в избиении старосту села.

Об этом сообщает «ТСН».

По словам бабушки, чиновник избил ее палкой за то, что ее корова решила зайти на школьный стадион, чтобы там пастись. В случившемся предстоит разобраться правоохранителям.

У пожилой женщины обнаружили гематомы на спине и нонах. Кроме того, у нее была сломана рука. Бабушка заявила, что ее собственной палкой избил староста села.

«Начал меня бить. Бил так, что, поломал палку. Голова болит сильно, он меня ударил палкой два раза по голове», - рассказала пострадавшая Кристина Бугринец.

Оксана Яремко, медицинский директор местной больницы рассказала, что врачи у бабушки обнаружили перелом кисти и множественные ссадины на теле. По словам медицинского директора, бабушке потребуется дополнительное обследование у невропатолога поскольку у нее кружилась голова. У нее подозревают сотрясение мозга.

По словам бабушки, причиной конфликта стала корова. Дело в том, что дом пожилой женщины находится рядом со стадионом. Там паслась ее Малина. Староста села из-за этого вышел из себя. Бабушка призналась, что стадион не огорожен и корова любила туда забегать, а хозяйка ее нередко привязывала рядом. После обвинения старосты села в нападении в полиции открыли производство по факту нанесения телесных повреждений.

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