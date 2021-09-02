Во Львовской области женщина 73 лет обвинила в избиении старосту села.
Об этом сообщает «ТСН».
По словам бабушки, чиновник избил ее палкой за то, что ее корова решила зайти на школьный стадион, чтобы там пастись. В случившемся предстоит разобраться правоохранителям.
У пожилой женщины обнаружили гематомы на спине и нонах. Кроме того, у нее была сломана рука. Бабушка заявила, что ее собственной палкой избил староста села.
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«Начал меня бить. Бил так, что, поломал палку. Голова болит сильно, он меня ударил палкой два раза по голове», - рассказала пострадавшая Кристина Бугринец.
Оксана Яремко, медицинский директор местной больницы рассказала, что врачи у бабушки обнаружили перелом кисти и множественные ссадины на теле. По словам медицинского директора, бабушке потребуется дополнительное обследование у невропатолога поскольку у нее кружилась голова. У нее подозревают сотрясение мозга.
По словам бабушки, причиной конфликта стала корова. Дело в том, что дом пожилой женщины находится рядом со стадионом. Там паслась ее Малина. Староста села из-за этого вышел из себя. Бабушка призналась, что стадион не огорожен и корова любила туда забегать, а хозяйка ее нередко привязывала рядом. После обвинения старосты села в нападении в полиции открыли производство по факту нанесения телесных повреждений.
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