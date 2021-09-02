В 2021 году в октябре прогнозируют более холодную погоду, чем ноябре и даже декабре, уже в его второй половине Украину может накрыть снегом.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова.

«Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре», - отметила Мартазинова.

По ее словам, в последние несколько лет видна подобная тенденция. Заведующая добавила, что если во второй половине октября будет достаточно холодно, то украинцы смогут наблюдать не только за дождем и снегом, но и за образованием снежного покрова.

Исследовательница отметила, что в прежние годы приход зимы в нашу страну отличался большей плавностью. Тогда осенью происходило постепенное снижение температуры, которое достигало нулевой отметки лишь к декабрю. В настоящее время, произошло сильное смешивание сезонов. В таких условиях октябрь может принести невиданное похолодание, но после него вернется потепление на целых два месяца. Исследовательница обратила внимание и на разброс в текущем графике климатической зимы. Теперь ее начало может совпадать с концом января, а завершается она в конце февраля.

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