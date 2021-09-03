Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет трем знакам Зодиака, что их ждет в начале осени в деньгах
Трем знакам Зодиака чрезвычайно будет везти с финансовыми делами. Эти счастливчики смогут увеличить свои доходы, сделать выгодные приобретения.
Об этом пишет Афиша Bigmir.
Рак
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Астрологи говорят, что деньги будут появляться словно из воздуха. Но не стоит разбрасываться купюрами направо и налево, главное помнить про финансовую грамотность, чтобы потом не жалеть. Тех Раков, что смогут преодолеть препятствия на работе и не будут разжигать конфликты в сентябре в 2021, ожидает успех.
Дева
Этому знаку в сентябре финансовую стабильность обеспечит прилежная работа. Наступает идеальное время и для тех, кто мечтает открыть свое дело, которое принесет вам прибыль в будущем. Это благоприятное время для профпереориентации, для обучения и овладения новой профессии.
Рыбы
В финансовых вопросах Рыбам будет сильно везти. Этот знак могут продвинуть по карьерной лестнице, предложив хорошую должность, повысить зарплату. Будут продуктивными командировки. Если Вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашим финансовым ожиданиям.
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