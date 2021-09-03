Не могу снять зарплату и долг за коммуналку растет.

Клиенту ПриватБанка заблокировали карту и арестовали счет из-за долгов за коммунальные услуги.

Об этом сообщает Politeka.

«Мне заблокировали карту Приватбанка с вязи с задолженностью за коммуналку. Теперь не могу снять зарплату и долг за коммуналку растет. Пришлось менять работу», – рассказал клиент банка на специальном форуме.

Пострадавший добавил, что из-за действий банка был вынужден сменить работу. Отметим, что подобным образом действуют не только в ПриватБанке, но и в других финансовых учреждениях. Решение о блокировке карты банк принимает на основании запроса, полученного от исполнительной службы.

В самом ПриватБанке подчеркнули, что действуют в соответствии с законодательством. В законе прописано, что на счет могут быть наложены ограничения, если пришло соответствующее письмо от представителей исполнительной службы.

По закону в нашей стране банк имеет право лишить клиента доступа к зарплатной карте или заблокировать счет за различные долги: по кредиту, за коммунальные услуги или алименты. Для такого действия необходимо лишь, чтобы началось исполнительное производство, связанное с возмещением долгов. Также необходимым условием остается решение суда, но в ряде случаев, включая коммунальные долги, он проходит в соответствии с упрощенной процедурой.

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