Клиенту ПриватБанка заблокировали карту и арестовали счет из-за долгов за коммунальные услуги.
Об этом сообщает Politeka.
«Мне заблокировали карту Приватбанка с вязи с задолженностью за коммуналку. Теперь не могу снять зарплату и долг за коммуналку растет. Пришлось менять работу», – рассказал клиент банка на специальном форуме.
Пострадавший добавил, что из-за действий банка был вынужден сменить работу. Отметим, что подобным образом действуют не только в ПриватБанке, но и в других финансовых учреждениях. Решение о блокировке карты банк принимает на основании запроса, полученного от исполнительной службы.
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В самом ПриватБанке подчеркнули, что действуют в соответствии с законодательством. В законе прописано, что на счет могут быть наложены ограничения, если пришло соответствующее письмо от представителей исполнительной службы.
По закону в нашей стране банк имеет право лишить клиента доступа к зарплатной карте или заблокировать счет за различные долги: по кредиту, за коммунальные услуги или алименты. Для такого действия необходимо лишь, чтобы началось исполнительное производство, связанное с возмещением долгов. Также необходимым условием остается решение суда, но в ряде случаев, включая коммунальные долги, он проходит в соответствии с упрощенной процедурой.
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