ПриватБанк 4 сентября с часу ночи до шести утра не будет проводить транзакции, остановит работу терминалов и мобильного приложения.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

“Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка”, - отметили в банке.

Там добавили, что технические работы проводят, чтобы клиенты в будущем без проблем смогли проводить различные операции, а также платить за покупки, при этом “Приват” должен выдерживать еще большие нагрузки. Клиентов попросили запастись наличными деньгами и извинились перед ними за предоставленные неудобства.

Ранее мы сообщали, что в ПриватБанке планируют до 2024 года уволить шесть тысяч сотрудников, а также закрыть около трехсот отделений по всей стране. Соответствующую стратегию утвердили в украинском Кабмине. Банку предстоит сократить количество отделений до 1250, а сотрудников должно остаться не более 15,5 тысяч. Таким образом расходы банка должны сократиться до 8,3 миллиардов гривен, против нынешних 11,4. В профсоюзе с неодобрением оценили такую стратегию и обратились к руководству банка с просьбой создать план оптимизации, которой не будет предполагать массовых увольнений сотрудников.

Напоминаем, что проценты по кредитам пересчитают в сентябре

Как сообщала Politeka, аферисты разработали схему в Украину

Также Politeka писала, что ПриватБанк арестовывает счета и списывает деньги с других карт