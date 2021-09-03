Во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет умер новорожденный мальчик

Ребенок прожил всего две недели, и родители винят врачей в его гибели. Мама и папа пережили настоящий кошмар – нетрезвые врачи, жестокое обращение и хамское поведение.

Детали трагедии родители рассказали в издании "Діло".

25-летнюю Ирину Вдовичин привезли в клинический перинатальный центр на 35 неделе беременности и провели кесарево сечение. 12 августа родился здоровый малыш и их собирались уже выписывать, но 16 августа мальчику стало плохо. Как рассказала мама малыша, он родился весом в 2500 кг и 46 см, полностью здоровый.

На шестой день малыш съедал уже 30 мл и начал набирать вес. 16 августа его принесли маме в палату и начали готовить к выписке. В обед женщина заметила, что малыш сам не свой, а животик у него вздутый.

Медперсонал на замечания мамы ребенка не обращал внимание, занимался выпиской людей, пока не пришла ночная смена в 20 часов и стало слишеом поздно. В 21:00 они начали малыша лечить, он был уже в критическом состоянии. Врач пришел около часу ночи и была без перчаток и маски, с грязными руками, от нее было слышно перегаром. Из желудка у малыша шла кровь. Ему давали сильные антибиотики.

К утру состояние не изменилось, и они вызвали Охматдет.

Врачи Охматдета сказали, что у ребенка инфекция и проблемы с кишечником, хотя при рождении никаких проблем со здоровьем не было. Родители предположили, что инфекцию могли занести в детском отделении. Медики дали 5% гарантии, что малыш выживет.

Она добавила, что сына поместили в крайний бокс возле дверей и замотали в старые больничные пеленки, а ее вещи, в том числе и теплые – не взяли. Лекарства, подгузники и глюкоза, которые родители отдавали врачам, постоянно куда-то исчезали.

Мама видела ребенка живым последний раз 26 августа и утверждает, что он был в удовлетворительном состоянии, немного с желтизной. В больнице им отказались выдать тело малыша.

"В субботу я должна была похоронить ребенка, но сына мне отдали только в понедельник. И это при том, что я дважды звонила и договаривалась, что мы приедем. Когда в понедельник приехала за телом, то ужаснулась. Это хуже, чем гараж. Вокруг бегают крысы. Ребенок не был обработан, замотан в жуткие тряпки для пола, а вокруг сплошная свалка. Со мной общались матами", - рассказала Ирина Вдовичин.

Родители не понимают, что произошло и почему врачи не следили за состоянием новорожденного. В полицию они обращаться не стали, так как не верят в то, что это что-то даст.

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