На место происшествия экстренно вызвали правоохранителей
В Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 августа, в школе № 97 распылили газовый баллончик. Школьников немедленно вывели из здания.
Об этом сообщает паблик "Киев оперативный" в Телеграм-канале.
Школа находится на ул. Елены Телиги. По словам очевидцев, детей вывели на улицу и сейчас отпускают домой. Некоторым ученикам школы тяжело дышать и они постоянно кашляют.
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"Поступила информация, что в школе 97, что на Елены Телиги, кто разбрызгал перечный баллончик. Детей вывели на улицу и сейчас отпускают домой. Некоторые из школьников жалуются на кашель и тяжесть дыхания", – говорится в сообщении.
На месте ожидают правоохранителей, которые должны установить личность нарушителя.
Стоит отметить, что прямое попадание в глаза жидкости перцового баллончика с высокой концентрацией активного вещества может привести к появлению химического ожога и отека.
Помимо раздражения, вдыхание газа вызывает приступ кашля, чихание, затруднение дыхания. У аллергика высок шанс возникновения отека легких, удушья.
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