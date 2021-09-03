В Киеве лось напугал прохожих
Видео опубликовал телеграм-канал "Х.Киев".
Мужчина заметил лося, который очень его напугал. Автор видео так перепугался, что начал делать ошибки в речи, чем насмешил пользователей сети.
Киевляне в соцсетях отметили, что животное вело себя в разы адекватней, чем мужчина, снимавший видео.
"Он агрессивный?", - задается вопросом автор видео.
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К слову, в метро не пропустили женщину из-за внешнего вида.
Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.
"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.
Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.
Напомним, ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий.
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