В Киеве лось напугал прохожих

Видео опубликовал телеграм-канал "Х.Киев".

Мужчина заметил лося, который очень его напугал. Автор видео так перепугался, что начал делать ошибки в речи, чем насмешил пользователей сети.

Киевляне в соцсетях отметили, что животное вело себя в разы адекватней, чем мужчина, снимавший видео.

"Он агрессивный?", - задается вопросом автор видео.

К слову, в метро не пропустили женщину из-за внешнего вида.

Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.

"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.

Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.

Напомним, ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий.

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