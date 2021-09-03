В Могилев-Подольском районе Винницкой области похитили одиннадцатилетнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По подозрению в преступлении правоохранители задержали 56-летнего мужчину, которого неоднократно привлекали к ответственности за имущественные и насильственные преступления. По данным следствия, он попытался изнасиловать девочку, предварительно совершим ее похищение.

Полицейским удалось задержать подозреваемого и освободить девочку. Его отправили в изолятор. Если вину мужчины докажут в суде, он может получить срок до 15 лет. Полицейские рассказали, что к ним обратилась мать девочки. Она рассказала, что ребенка забрал к себе односельчанин и силой удерживает в собственном доме.

Прибывшие по адресу правоохранители выбили двери частного дома, в котором задержанный запер девочку. Ее удалось освободить. По предварительным данным, мужчина увидел девочку, когда та возвращалась от своей подруги. Он пригрозил ей расправой, посадил в коляску мотоцикла и увез с собой.

По данным правоохранителей, задержанный душил девочку, заставлял пить алкоголь и угрожал убийством. Сейчас ей помогают психологи. Криминалисты прибыли на место преступления и собрали вещественные доказательства.

Напоминаем, что харьковчанин забрал ребенка у матери и исчез

Как сообщала Politeka, неадекват бросался на прохожих со скамейкой в руках

Также Politeka писала, что банда ромов распоясалась в Киеве