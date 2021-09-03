В Украине в ближайшие дни прогнозируют наступление морозов и снижение температуры до нуля градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

“6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до трех градусов", - сказано в сообщении.

В Укргидрометцентре рассказали, что 6 октября днем ожидается температура от 12 до 18 градусов. При этом на Закарпатье, а также в южной части Украины ночью будет от 7 до 12 градусов, а днем от 16 до 21.

Синоптики прогнозируют, что октябрь принесет в Украину более холодную погоду, чем последующие ноябрь с декабрем. Первый снег в нашей стране может выпасть во второй половине октября.

По данным синоптиков, в октябре начали себя проявлять процессы предзимья, поэтому по уровню холода он способен обогнать два последующих месяца. За подобным явлением уже несколько последних лет наблюдают ученые, которые изучают погоду. При условии, что во второй половине октября сильно похолодает, уже тогда украинцы могут стать свидетелями дождя, снега и даже образования снежного покрова. Синоптики обращают отдельное внимание на то, что сезонное разделение года в нашей стране все больше смещается. Однако несмотря на резкое похолодание в октябре, два последующих месяца должны вернуть в нашу страну теплую погоду.

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