В четырех регионах Украины показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 уже не отвечает "зеленой" зоне
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, по состоянию на 4 сентябре уровень заболеваемости (норма — 75 больных 100000 населения) превышен в:
• Киеве — 107;
• Луганской области — 135;
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• Херсонской области — 85;
• Черновицкой области — 169.
К тому же, Черновицкая область еще и лидер по уровню загруженности больничных коек с кислородом — заполнено 37,5% кислородных коек.
Высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом зафиксирована в Луганской, Львовской и Полтавской областях.
Добавим, в субботу, 4 сентября, в Украине обнаружили 1379 новых случаев Covid, 17 человек умерли. За минувшие сутки были госпитализированы 899 человек.
Отметим, по состоянию на 4 сентября в Украине полностью вакцинированы 4 178 665 человек. В стране официально одобрены четыре вакцины: Sinovac, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.
Напомним, ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.
Как сообщала Politeka, в Минздраве назвали самую популярную вакцину в мире: признали 144 страны.
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